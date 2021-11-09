"فيفا" يطرح التذاكر المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في كأس العرب

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طرح تذاكر بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 للبيع لذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقعه الرسمي.

وذكر فيفا في بيان إعلامي، أمس الاثنين، أن البطولة ستشهد تواجد أفضل 16 منتخبا عربيا في أول نسخة تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة.

وأضاف: "لن تكون البطولة محل شغف بالنسبة لشعوب المنطقة فقط بل ستكون أيضًا بمثابة فرصة ذهبية لاختبار العمليات التشغيلية وستة ملاعب مذهلة قبل نهائيات كأس العالم في قطر 2022 ".

وأوضح بأنه بإمكان الجماهير من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي القدرة المحدودة، حجز تذاكرهم عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي ، حيث توجد تذاكر مخصصة لهم.

وتابع:" وتتوفر التذاكر في الأنواع التالية: "مستخدمي الكراسي المتحركة: هي تذكرة متاحة لمستخدمي الكراسي المتحركة والدراجات البخارية المصممة لنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو القدرة المحدودة على الحركة. يرجى ملاحظة أنه على هؤلاء المستخدمين إحضار الكراسي المتحركة اليدوية أو الكهربائية الخاصة بهم، إذ لن تكون متوفرة في الاستادات".

وأضاف أن هناك تذاكر مخصصة لذوي القدرة المحدودة والذين لا يحتاجون إلى كراسي متحركة، لكنهم يحتاجون إلى مقاعد يسهل الوصول إليها وقريبة من المرافق التي قد يستعملونها (مثل مراحيض ذوي الاحتياجات الخاصة)".

كما أوضح فيفا في بيانه وجود تذاكر للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة و الذين لا يستخدمون كراسي متحركة، ولكنهم لا يستطيعون ثني ركبهم أو قد يحتاجون إلى مساحة أكبر للوصول إلى مقاعدهم باستخدام أداة مساعدة على المشي أو عكازات، كما توفر مقاعد الراحة مساحة إضافية لذوي الاحتياجات الخاصة مع الكلاب المدرَّبة على المساعدة، هذه المقاعد بعيدة بأقصى درجة ممكنة عن الدرج".

وذكر (فيفا) في بيانه أنه تم تخصيص تذاكر للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، مع مؤشر كتلة جسم لا يقل عن 40 كيلو غرام م2.

وقال:"باستثناء تذاكر سهولة وصول بسَعة، سيتحصل المتقدمون الناجحون من أصحاب تذاكر مستخدمي الكراسي المتحركة، وتذاكر سهولة الوصول عادية، على فرصة الحصول على تذكرة إضافية واحدة مجانية لمرافق لهم يساعدهم ويرافقهم في المباراة، وسيجلس المرافق في أقرب مكان ممكن من عميل تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع ذلك، لا يمكن ضمان الموقع الدقيق للمقعد، أي لا يمكن للفيفا أن يجزم بأن مقعد المرافق سيكون مجاورًا لمقعد عميل تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف: "ننبه كل المتقدمين بطلبات الحصول على تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة بضرورة إرسال وثائق إثبات مدى أهليتهم الصالحة للاستعمال في موطنهم القادمين منه، كما يجب عليهم إظهارها عند استلامهم لتذاكرهم وقد تُطلب منهم في مدخل الاستاد أيضا، ولن يُعتبر تصريح ركن السيارة في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة دليلا صالح لإثبات مدى الأهلية".

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