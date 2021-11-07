مدرب الجزائر: محرز هدية لكل المدربين

المصدر: د ب أ

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أشاد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم بقائد "محاربي الصحراء" رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، واعتبره " هدية" لكل المدربين،مؤكدا أن مصر تبقى ذكرى جميلة لكل الجزائريين.

وقال بلماضي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، قبل سفر المنتخب الجزائري إلى القاهرة غدا الاثنين مرورا بباريس، إن مصر تبقى ذكرى جميلة لكل الجزائريين، في إشارة إلى تتويج منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر عام 2019.

وتلتقي الجزائر متصدرة المجموعة الأولى بعشر نقاط، بفارق الأهداف عن وصيفتها بوركينافاسو، مع جيبوتي، الجمعة المقبل، على ملعب القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأضاف بلماضي :"سنعمل كل ما بوسعنا من أجل البلد والشعب. منتخب جيبوتي، ليس منافسا قويا، لكن ما يهمنا هو النتيجة والنقاط الثلاث والتحضير الجيد لمواجهة بوركينافاسو".

وأكد بلماضي، انه سعيد بالمستوى الذي يقدمه رياض محرز، رغم اعترافه بأنه يأمل في أن يلعب أكبر عدد من المباريات مع فريقه مانشستر سيتي.

وأردف :"محرز هو هدية لكل المدربين، نريده أن يلعب كل أسبوع لكن نحن لسنا جوسيب جوارديولا، نشعر بالخيبة عندما لا يشارك مثل مباراة أمس (ديربي مدينة مانشستر)، لكن تأكدوا أنه سيلتحق بالمنتخب ورغبة كبيرة تحذوه".

كما أوضح أن الوقت ليس مناسبا لإجراء تغييرات كبيرة على فريقه، لافتا إلى أنه ينتظر الكثير من سعيد بن رحمة، اللاعب المتألق مع ناديه ويستهام الإنجليزي.

وأوضح أنه يتابع عددا من اللاعبين بمن فيهم من يملكون الخبرة، منتقدا في نفس الوقت الحملة التي طالت اللاعب يوسف بلايلي، نجم نادي قطر، من خلال الترويج لمزاعم تناوله المنشطات.

من جهة أخرى، توجه بلماضي، بالشكر للسلطات الحكومية الجزائرية على محاولاتها لتمكين الجماهير من حضور المباراة الفاصلة أمام بوركينافاسو المقررة يوم 16 نوفمبر الجاري، في ختام دور المجموعات.

كان الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( كاف) وافق أمس السبت، على حضور 14 ألف مشجع المباراة المذكورة التي ستحدد نتيجتها متصدر المجموعة الأولى والمتأهل للدور الحاسم الذي سيلعب نهاية مارس 2022.

وشدد بلماضي، على أن بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر بين 30 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل، ستكون محطة تحضيرية لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة مطلع العام المقبل بالكاميرون.



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