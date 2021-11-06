الأهلي يكتسح الزمالك بخماسية في قمة مثيرة بالدوري المصري

المصدر: رويترز

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حقق الأهلي فوزا كبيرا 5-3 على الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ليتصدر المسابقة بفارق الأهداف عن بيراميدز اليوم الجمعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات، بينما ظل الزمالك في المركز الرابع بست نقاط.

وتقدم الأهلي 3-صفر في أول 25 دقيقة عندما أطلق المالي أليو ديانج تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة ثم بصدر محمد أبو جبل حارس الزمالك وسكنت شباكه في الدقيقة 16.

وضاعف التونسي علي معلول النتيجة عندما حصل على ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد عادل عندما أسقطه مواطنه حمزة المثلوثي لينفذ معلول الركلة بنجاح في الدقيقة 20.

وبعدها بخمس دقائق أرسل عمرو السولية تمريرة عرضية بكعب قدمه إلى محمد شريف ليتابعها في المرمى.

وقلص البديل مصطفى فتحي النتيجة في الدقيقة 52 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء استقرت في مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

لكن بعدها بدقيقة واحدة أطلق ديانج تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء أيضا ليحرز الهدف الرابع للأهلي، ثم سجل معلول هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء إثر مخالفة من المثلوثي ضد السولية.

وجعل أحمد سيد (زيزو) النتيجة 5-2 للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 81 بعد عرقلة معلول لمواطنه سيف الجزيري الذي شارك في الشوط الثاني.

وقلص المغربي أشرف بنشرقي النتيجة في الدقيقة الأخيرة بتسديدة سكنت مرمى الشناوي.

وشهدت الدقيقة 63 تسجيل شريف للهدف الخامس للأهلي بعد متابعة تسديدة ارتدت من أبوجبل الذي تصدى لركلة جزاء سددها معلول لكن الحكم أعاد الركلة ليحرز معلول هدفه الشخصي الثاني والخامس للأهلي.

وحقق غزل المحلة انتصاره الثاني على التوالي وحافظ على مسيرته بدون خسارة في ثلاث مباريات بفوزه 3-صفر على ضيفه إنبي ليتقدم للمركز الثالث.

ورفع المحلة، البطل السابق، رصيده إلى سبع نقاط بينما توقف رصيد إنبي عند ثلاث نقاط في المركز 14 بعد خسارته الثانية.

وافتتح غزل المحلة التسجيل في الدقيقة 16 عبر عبده يحيى الذي تابع تسديدة زميله باولين فوافي التي ارتدت من القائم ليضعها في المرمى.

ومنح صلاح عاطف (ريكو) المحلة الهدف الثاني قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول عندما حاول إبعاد تمريرة عرضية من ركلة ركنية ليضعها بضربة رأس في مرماه بالخطأ.

وجعل أحمد غنيم النتيجة 3-صفر للمحلة في الدقيقة 71 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تعرض إيهاب سمير لعرقلة من علي فوزي.

وفي مباراة اخرى، فرض المصري البورسعيدي التعادل 1-1 على مضيفه فيوتشر الوافد الجديد.

ورفع فيوتشر رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر مقابل ثلاث نقاط للمصري من ثلاثة تعادلات في المركز 13.

وأحرز مروان محسن هدف فيوتشر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة أرضية زاحفة سكنت مرمى الحارس أحمد مسعود.

وأدرك المصري التعادل في الدقيقة 78 عن طريق حسن علي من ركلة جزاء.

وحقق سموحة انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم بفوزه 3-صفر على ضيفه الشرقية للدخان.

ورفع سموحة رصيده إلى خمس نقاط من ثلاث مباريات ليتقدم للمركز السادس، بينما ظل الشرقية للدخان بدون نقاط في المركز قبل الأخير.

وتقدم سموحة بهدف في الدقيقة 39 عن طريق مروان حمدي بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من حسين فيصل.

وضاعف حمدي النتيجة في الدقيقة 57 بعد أن مر من دفاع الضيوف قبل أن يسدد أرضية زاحفة على يمين الحارس عمرو حسام.

وعزز النيجيري صديق أوجولا تقدم سموحة بهدف ثالث في الدقيقة 81 بعد تمريرة من البديل عبد الرحمن عامر.



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