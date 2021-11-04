السماح بعودة الجماهير إلى الملاعب التونسية

المصدر: د ب أ

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قررت السلطات التونسية اليوم الخميس السماح بعودة الجماهير الى الملاعب بعد غياب استمر لنحو 21 شهرا مع بداية تفشي وباء كورونا في البلاد.

وأعلنت وزارة الرياضة في بيان لها أن عودة الجماهير للملاعب والقاعات الرياضية ستكون اعتبارا من يوم السبت 6 نوفمبر الحالي بطاقة استيعاب لا تتعدى 15% في المسابقات الوطنية و50% في المباريات القارية والدولية.

وأوضحت الوزارة أن هذه النسبة قابلة للزيادة تدريجيا بعد عملية تقييم الجوانب الأمنية والصحية ومدى التزام الجماهير بتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي.

ويأتي القرار مع تحسن الوضع الصحي في البلاد وتقلص حدة تفشي فيروس كورونا لأدنى مستوياتها وتوسع حملات التطعيم المكثفة.

وسيتعين على الجماهير الاستظهار بشهادة استكمال عملية التلقيح قبل دخول الفضاءات الرياضية.

وحددت السلطات سن 18 عاما فما فوق لدخول الملاعب والقاعات الرياضية.

ويعود آخر حضور للجماهير في الملاعب إلى شهر مارس 2020.

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