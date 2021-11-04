الهلال يعود للانتصارات عبر بوابة ضمك بالدوري السعودي

المصدر: د ب أ

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استعاد الهلال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه ضمك اليوم الخميس في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد الهلال، الذي تعادل مع الأهلي في المرحلة الماضية، إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف ضمك، الذي احتفظ بالصدارة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما بأن الفريق الأزرق مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

وجاء هدفا المباراة خلال الشوط الثاني، حيث افتتح أندريه كاريو التسجيل للهلال في الدقيقة 56، قبل أن يضيف مصعب الجوير الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وباتت صدارة ضمك مهددة، في ظل ابتعاده بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه اتحاد جدة، الذي يواجه ضيفه الفتح في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة، حيث يحتاج الفريق الملقب بـ(العميد) للفوز على منافسه من أجل ارتقاء قمة الترتيب.

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