الوداد يعزّز تصدّر للدوري المغربي بثلاثية في مرمى خريبكة

المصدر: د ب أ

عزز الوداد البيضاوي تصدره للدوري المغربي لكرة القدم بفوزه 3 / صفر على مضيفه أولمبيك خريبكة، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من المسابقة.

ورفع الوداد رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن ملاحقه الرجاء صاحب المركز الثاني، الذي سقط في فخ التعادل السلبي مع سريع وادي زم في المرحلة ذاتها.

على الجانب الآخر تجمد رصيد أولمبيك خريبكة عند عشر نقاط في المركز العاشر.

وتقدم الوداد عن طريق هابيجود مسوفان في الدقيقة 16، قبل أن يضيف جاي مبينزا الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وعاد مسوفان ليضيف الهدف الثاني له والثالث للوداد في الدقيقة 75.

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