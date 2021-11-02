"كلاسيكو" مصر بحكام محلّيين

المصدر: د ب أ

أعرب عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن رضاه عن أداء الحكام المحليين بنسبة 75%، لافتًا إلى أن العمل بتقنية الفار داخل الملاعب المصرية حقق تقدما كبيرا.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدى البلد" أمس الاثنين أن الحكم الذي يقوم بدوره في الملعب يحتاج لتدخل قليل من تقنية الفيديو داخل الملعب.

وأضاف أن الجمهور يقوم بعملية رصد غير عادي للعمليات التحكيمية، وهو أمر يؤدي لوجود حالة من التعصب، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام تعترف بأخطائها عندما تكون هناك أخطاء.

وأوضح أن مباراة الأهلي والزمالك سيقودها حكام مصريون، للاستفادة من العملة الصعبة في النهوض بمصر، مؤكدًا أن الناديين لم يطلبا حكامًا أجانب.

وشدد على أن اللجنة لم تستقر على اختيار الحكم، الذي سيقود مباراة الأهلي والزمالك حتى الآن، وسوف يتم اختيار أفضل الحكام المصريين من حيث المواصفات الفنية وتكون كل الظروف مهيأة لقيادته هذه المباراة.

وشدد أن هناك حكامًا يتمتعون بكفاءات عالية منهم محمود البنا، وإبراهيم نور، ومحمد عادل، وأمين عمر، مؤكدًا أن مباراة القمة ستكون قوية يتابعها العالم أجمع، متمنيًا أن تكون عرضًا لائقًا بالناديين، وكذلك أداء الحكام.

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