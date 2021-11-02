غزل المحلة يحقق فوزه الأول في الدوري المصري هذا الموسم

المصدر: د ب أ

حقق غزل المحلة فوزه الأول في مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، عقب تغلبه على مضيفه الشرقية للدخان 3 / 2، أمس الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثانية من المسابقة.

وأحكم غزل المحلة سيطرته على المباراة وتقدم بهدفين في خمس دقائق عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 27 وأحمد غنيم في الدقيقة 32.

وبعد ثلاث دقائق من الهدف الثاني لغزل المحلة، عاد الشرقية للدخان ونجح في تسجيل الهدف الأول له عن طريق أحمد متعب، قبل أن يسجل هشام عادل الهدف الثالث لغزل المحلة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 75 نجح الشرقية للدخان في إضافة الهدف الثاني عن طريق محمد حسن.

وكان غزل المحلة قد استهل الموسم بالتعادل مع المصري 1 /1، فيما خسر الشرقية للدخان أمام المقاولون العرب صفر / 1.

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