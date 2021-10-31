الشناوي مرشح لجائزة أفضل حارس في العالم

المصدر: د ب أ

دخل محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ضمن قائمة الترشيحات لجائزة أفضل حارس وأفضل مدرب على مستوى العالم في العام الحالي بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم اليوم الأحد.

وانضم الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لقائمة المرشحين لخلافة مانويل نوير قائد بايرن ميونخ الألماني، في جائزة أفضل حارس مرمى في العالم ، بعد أن توج نوير بالجائزة العام الماضي.

وضمت قائمة المرشحين مجموعة من أفضل حراس المرمى على مستوى العالم، وفي مقدمتهم البرازيلي اليسون حارس ليفربول والكوستاريكي كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان وزميله الإيطالي جيانلويجي دوناروما والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني والإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي بالإضافة إلى نوير حامل اللقب والبرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي الإنجليزي والسلوفيني يان اوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني.

كما يتنافس موسيماني على جائزة أفضل مدرب مع مجموعة من أفضل المدربين في العالم لخلافة، هانزي فليك مدرب بايرن ميونخ السابق ومنتخب ألمانيا الحالي، في الحصول على جائزة أفضل مدرب في العالم.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، التونسي معين شعباني مدرب المصري البورسعيدي والألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان والفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد بالإضافة إلى فليك حامل اللقب والنرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد.

كما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، الألماني جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ الألماني والإسباني يوناي إيمري مدرب فياريال والأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم عن هوية أصحاب الجوائز أواخر الشهر الجاري.

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