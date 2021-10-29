وفاة مهدي سرباح حارس منتخب الجزائر السابق

المصدر: د ب أ

توفى مهدي سرباح، الحارس السابق لمنتخب الجزائر لكرة القدم، عن عمر يناهز 68 عاما بعد صراع مع المرض، وفق ما تم إعلانه في الجزائر اليوم الجمعة.

وعانى سرباح، في الفترة الأخيرة من المرض حيث خضع لعملية جراحية بالرأس لكنها لم تكلل بالنجاح على ما يبدو.

ولعب الراحل سرباح، 62 مباراة مع المنتخب الجزائري خلال الفترة الممتدة بين 1975 و1986. كما لعب لأندية شبيبة القبائل واتحاد الجزائر ورائد القبة في الجزائر، ونادي مانيك مونريال الكندي.

وخاض سرباح، تجربة في عالم التدريب كمدرب لحراس المرمى في أندية اتحاد البليدة وشباب بلوزداد وشبيبة بجاية ( الجزائر)، والسد والريان القطريين.

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