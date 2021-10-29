الوداد يستعيد صدارة الدوري المغربي بفوزه على الجيش الملكي

المصدر: رويترز

استعاد الوداد البيضاوي الصدارة سريعا بفوزه 1-صفر على مضيفه الجيش الملكي في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم أمس الخميس.

ورفع الوداد؛ حامل اللقب، رصيده إلى 19 نقطة بعد تحقيق الفوز السادس في سبع مباريات، متفوقا بثلاث نقاط على جاره الرجاء الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع الفتح الرباطي يوم الثلاثاء.

وكان الجيش الملكي صاحب أخطر فرصة لافتتاح التسجيل بعد مرور ست دقائق من البداية حين انفرد الجناح رضا سليم بالحارس لكنه سدد بين أيدي أحمد التاكناوتي.

ورد الوداد بفرصة مشابهة لكن تسديدة القائد يحيى جبران أبعدها الحارس أيوب لكرد لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

وجاء هدف الفوز في الدقيقة 61 عبر الليبي مؤيد اللافي، الذي أفلت من الرقابة حين تسلم تمريرة عرضية من عبد الله حيمود ليهز الشباك.

وضغط الجيش الملكي من أجل التعادل حتى أحرز القائد ديني بورجيس القادم من الرأس الأخضر هدفا لكن الحكم ألغاه بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد.

ويبقى الجيش الملكي في المركز السادس برصيد تسع نقاط.

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