مبدئياً.. المغربي بادو الزاكي مدرباً لشبيبة القبائل الجزائري

المصدر: د ب أ

توصل نادي شبيبة القبائل الجزائري لكرة القدم أمس الأربعاء إلى اتفاق مبدئي مع المدرب المغربي بادو الزاكي، لتدريب الفريق في الفترة المقبلة خلفا للفرنسي هنري سطمبولي، الذي تمت إقالته الاثنين الماضي.

وقالت مصادر مقربة من نادي شبيبة القبائل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الزاكي، وافق على تدريب الفريق، مرجحة تعاقد الطرفين في أقرب وقت بعد التفاهم على كل بنود العقد.

من جهة أخرى، نجحت إدارة شبيبة القبائل في إقناع المدرب المساعد كريم قاصد، بالعودة للجهاز الفني بعدما غادره قبل أسابيع بعد خلاف مع بعض مسؤولي النادي.

وعمل قاصد، مدربا مساعدا للفرنسي دنيس لافان، الموسم الماضي، الذي توج فيه شبيبة القبائل بكأس الرابطة الجزائرية، وخسر نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام الرجاء المغربي 1-2.

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