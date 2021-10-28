الأهلي يكتسح الإسماعيلي برباعية في الدوري المصري

المصدر: د ب أ

اكتسح الأهلي مضيفه الإسماعيلي 4 / صفر، أمس الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم.

وقدم الأهلي عرضا فنيا مميزا على مدار شوطي المباراة، موضحا نواياه باستعادة لقب الدوري، الذي غاب عنه في الموسم الماضي لصالح منافسه وغريمه التقليدي الزمالك والذي توج به للمرة 13 في تاريخه.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 20 عن طريق ضربة جزاء نفذها التونسي علي معلول بنجاح، قبل أن يسجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 33 عاد تاو، المنضم لصفوف الفريق هذا الموسم قادما من برايتون الإنجليزي، ليسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي، قبل أن يختتم أحمد عبد القادر رباعية الفريق الاحمر في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة تعرض المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي للطرد، بعد تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة 74 بعد تدخله القوي على أحد لاعبي الإسماعيلي.

وتختتم المرحلة الأولى من منافسات الدوري المصري بمباراة تقام اليوم الخميس بين غزل المحلة والمصري.

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