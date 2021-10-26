رغم بلوغه الدور الـ 32 مكرر لكأس الكنفدرالية.. شبيبة القبائل الجزائري يقيل مدربه

المصدر: د ب أ

أفادت تقارير إعلامية مساء أمس الاثنين بأن نادي شبيبة القبائل الجزائري لكرة القدم أقال مديره الفني الفرنسي هنري سطمبولي، بعد يوم واحد من بلوغ الفريق الدور الـ32 الإضافي لكأس الكنفدرالية على حساب الجيش الملكي المغربي.

ولم تكن إدارة شبيبة القبائل راضية على عمل سطمبولي، وكانت تنتظر نهاية المواجهة المزدوجة أمام الجيش الملكي في الدور الـ32 من كأس الكاف لحسم مصيره.

ورغم أن سطمبولي، قاد شبيبة القبائل للفوز على الجيش الملكي ( 1/صفر في المغرب، و2/1 في الجزائر)، إلا أن ذلك لم يشفع له لدي مسؤولي النادي.

يشار إلى أن الرئيس السابق لشبيبة القبائل، شريف ملال، هو من عيّن سطمبولي (60 عاما) مدربا جديدا لشبيبة القبائل نهاية أغسطس الماضي بموجب عقد يمتد لعامين، وذلك خلفا لمواطنه دنيس لافان، الذي انتقل لتدريب اتحاد الجزائر.

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