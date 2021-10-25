نهضة بركان وشبيبة القبائل إلى الدور الـ 3 بكأس الاتحاد الإفريقي

المصدر: رويترز

كرر نهضة بركان المغربي فوزه على اتحاد بن قردان التونسي ليتأهل للدور الثالث بكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بنتيجة إجمالية 5-صفر أمس الأحد.

وفاز نهضة بركان، بطل 2020، على ملعبه أمس 4-صفر بعد تفوقه بهدف في لقاء الذهاب في تونس الأسبوع الماضي.

وضع المهاجم إبراهيم البحراوي أصحاب الضيافة في المقدمة في الدقيقة 38 بضربة رأس.

وانهار الزوار في أواخر الشوط الثاني ليضيف البحراوي هدفه الثاني في الدقيقة 74 بعد مجهود فردي من يوسف الفحلي.

وصنع البحراوي الهدف الثالث لبكر الهلالي بعد خمس دقائق بينما اختتم لاعب الوسط سفيان المودن الرباعية قبل دقيقتين من النهاية بضربة رأس.

وتأهل شبيبة القبائل الجزائري بعد أن أطاح بالجيش الملكي المغربي من الدور الثاني بعد انتصارين متتاليين.

وتغلب شبيبة القبائل 2-1 في الجزائر بثنائية علي هارون في الشوط الثاني بعد فوزه 1-صفر ذهابا في المغرب.

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