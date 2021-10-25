تأهل الترجي والهلال وممثلي الجزائر لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

تأهل الترجي التونسي لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه الاتحاد الليبي أمس الأحد في إياب دور الـ 32 للمسابقة القارية.

واستفاد الترجي من تعادله بدون أهداف في لقاء الذهاب، الذي جرى بمدينة بنغازي الليبية الأسبوع الماضي، ليواصل مسيرته في البطولة التي توج بها 4 مرات، ويحافظ على مقعده بدور المجموعات للنسخة السادسة على التوالي.

ويدين الفريق التونسي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه نسيم بن خليفة، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 64، من متابعة لركنية نفذت عرضية لتمر من الجميع، قبل أن تصل إليه ليضع الكرة بثقة داخل الشباك على يمين حارس الفريق الليبي.

وصعد وفاق سطيف الجزائري لدور المجموعات أيضا، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه نواذيبو الموريتاني، ليعوض خسارته 1 / 3 في لقاء الذهاب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وجاء هدفا المباراة عن طريق عبدالرحيم دغموم وخليل درفلو في الدقيقتين 44 و85 على الترتيب، ليستفيد الفريق الجزائري، الذي أحرز كأس البطولة عامي 1988 و2014، من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها حال تساوي الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وفقا للائحة المسابقة.

ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لشباب بلوزداد، الممثل الثاني للكرة الجزائرية، الذي انتزع بطاقة العبور للدور المقبل، عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه أسيك أبيدجان الإيفواري.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز أسيك، بطل المسابقة العام 1998، بنتيجة 3 / 1، ليفوز بلوزداد بالمواجهة، بفضل تفوقه في فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وافتتح بلوزداد، الساعي للتتويج بلقبه الأول في البطولة، التسجيل مبكرا عن طريق شعيب كداد في الدقيقة الثانية، فيما تكفل خالد بوسيلو بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 49، ليصعد الفريق الجزائري لمرحلة المجموعات للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

ولحق الهلال السوداني بركب المتأهلين لمرحلة المجموعات للمرة الثالثة على التوالي، عقب تغلبه 1 / صفر على ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري، ليفوز 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعدما تعادل 1 / 1 ذهابا مع الفريق النيجيري.

وجاء هدف الفريق السوداني، الذي بلغ نهائي المسابقة عامي 1987 و1992، عن طريق ياسر مزمل في الدقيقة الرابعة.

وحجز حوريا كوناكري الغيني مقعده بنفس الدور للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تغلب 2 / 1 على ضيفه الملعب المالي، ليكرر تفوقه على منافسه، الذي فاز عليه 1 / صفر في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة المالية باماكو.

وبلغ ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الدور ذاته في البطولة التي أحرز لقبها عام 2016، بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه مانيما أنيون من الكونغو الديمقراطية، مستفيدا من تعادله الإيجابي 2 / 2 في مباراة الذهاب التي جرت بالكونغو الديمقراطية.

وفجر جوانينج جالاكسي البوتسواني مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تأهل لدور المجموعات للبطولة للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه الكبير 3 / 1 على مضيفه سيمبا التنزاني.

وتمكن جالاكسي من تعويض خسارته صفر / 2 أمام منافسه في لقاء الذهاب، ليحجز بطاقة التأهل لمرحلة المجموعات، بعدما تفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وبذلك، ودع سيمبا البطولة التي بلغ الأدوار الإقصائية بها في النسخة الماضية، لينتقل إلى دور الـ 32 الإضافي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز