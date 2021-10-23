الهلال يسجل فوزاً مثيراً على الرائد في الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

حافظ فريق الهلال على سجله خاليا من الهزائم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) بفوزه المثير على ضيفه الرائد 3 / 2 اليوم السبت في الجولة التاسعة من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز أبها على الفتح 3 / 1.

وتقدم الهلال بهدفين نظيفين سجلهما لوسيانو فيتو في الدقيقتين 53 و61، لكن الرائد عادل النتيجة بتسجيل هدفين عن طريق يحيى الشهري وإيدير لوبيز في الدقيقتين 86 و88 إلا أن بافيتيمبي جوميز سجل هدف الفوز للهلال في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الهلال، ولديه مباراتان مؤجلتان، رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع محققا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات.

في المقابل توقف رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر، متلقيا خسارته الرابعة هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، فاز أبها على ضيفه الفتح 3 / 1.

وسجل أهداف أبها ميتشيل تي فريدي وفهد الجميعة وسعد بقير في الدقائق الثالثة والسابعة و75، فيما سجل هدف الفتح كريستيان كويفا في الدقيقة 72.

ورفع أبها رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد الفتح عند 12 نقطة في المركز السابع.





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