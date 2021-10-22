الوداد يستعيد صدارة الدوري المغربي بفوز قاتل على أولمبيك آسفي

المصدر: د ب أ

استعاد الوداد البيضاوي صدارة ترتيب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، عقب فوزه الصعب والمتأخر 1 / صفر على ضيفه أولمبيك آسفي أمس الخميس في ختام المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد الوداد (حامل اللقب) إلى 16 نقطة، ليتربع على القمة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي، في حين توقف رصيد أولمبيك آسفي، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الست الأولى بالبطولة خلال الموسم الحالي، عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

وتقمص الكونغولي جي مبينزا دور البطولة في المباراة، عقب إحرازه هدف الوداد الوحيد في الدقيقة 87، ليقوده للعودة إلى طريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المرحلة الماضية، بتعادله بدون أهداف مع مضيفه شباب المحمدية.

ويأتي هذا الفوز الثمين، ليمنح الوداد دفعة معنوية لا بأس بها، قبل لقائه المرتقب مع ضيفه هارتس أوف أوك الغاني يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الوداد لتعويض خسارته صفر / 1 في لقاء الذهاب، الذي جرى بالعاصمة الغانية أكرا يوم الأحد الماضي، من أجل تفادي الخروج المبكر من المسابقة القارية، التي توج بها عامي 1992 و2017.

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