الرجاء يهزم مولودية وجدة ويتصدّر الدوري المغربي

المصدر: رويترز

فاز الرجاء 3-1 على مضيفه مولودية وجدة، لينفرد بصدارة دوري المحترفين المغربي لكرة القدم أمس الأربعاء.

ورفع الرجاء رصيده إلى 15 نقطة من ست مباريات متقدما بنقطة واحدة على الدفاع الحسني الجديدي ونقطتين على غريمه الوداد، الذي يواجه أولمبيك اسفي اليوم الخميس.

وتقدم الرجاء مبكرا عبر عبد الله فرح بعد خمس دقائق، وأضاف هدفا آخر لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه بداعي وجود لمسة يد ضد حميد أحداد.

وجعل أحداد النتيجة 2-صفر في الدقيقة 25 بعد تمريرة من القائد محسن متولي الذي حسم الفوز في بداية الشوط الثاني.

وقلص مولودية وجدة، الذي يعاني من أزمة مالية أدت إلى إضراب اللاعبين عن المشاركة في التدريبات، الفارق بتسديدة قوية من المهاجم صلاح الدين باهي في الدقيقة 57.

ويحتل مولودية وجدة المركز السابع بثماني نقاط.

وفرض أولمبيك خريبكة التعادل 3-3 على مضيفه نهضة بركان.

ورفع نهضة بركان رصيده إلى ثماني نقاط من ست مباريات في المركز الثامن، مقابل ست نقاط لخريبكة صاحب المركز 11.

واستغل حمزة الفطواكي إبعاد سيء من الدفاع ليفتتح التسجيل للفريق الزائر بعد ثماني دقائق من البداية، لكن الظهير حمزة الموساوي أدرك التعادل بعدها بسبع دقائق.

ووضع المهاجم يوسف فحلي نهضة بركان في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 42.

وعزز المدافع إيسوفو دايو القادم من بوركينا فاسو تقدم أصحاب الأرض بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها عمر النمساوي.

وقلص أولمبيك خريبكة الفارق في الدقيقة 62 بتسديدة للمهاجم أسامة حفاري من خارج منطقة الجزاء مستغلا تقدم الحارس حمزة الحمياني.

وأدرك خريبكة التعادل 3-3 في الدقيقة 73 عن طريق فيستون عبد الرزاق القادم من بوروندي.

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