نتيجة تاريخية لسيدات الجزائر على حساب السودان بتصفيات أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

سجل المنتخب الجزائري لكرة القدم للسيدات فوزا تاريخيا على ضيفه منتخب السودان وتغلب عليه 14 / صفر أمس الأربعاء، بذهاب الدور الأول لتصفيات كأس أمم أفريقيا المقررة العام المقبل بالمغرب.

وتقدم المنتخب الجزائري 9 / صفر في الشوط الأول، قبل أن يضيف 5 أهداف في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يكون المنتخب الجزائري حسم بشكل شبه نهائي تأشيرة التأهل للدور التصفوي الثاني ومواجهة المتأهل من مواجهة جنوب أفريقيا وموزمبيق.

يذكر أن مباراة الإياب تقام الثلاثاء المقبل بمدينة أم درمان السودانية.

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