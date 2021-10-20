الأهلي المصري: الشحات جاهز لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

أعلن الأهلي المصري جاهزية حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر المقرر لها السبت المقبل في إياب دور الــ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الأربعاء، إن الشحات انتظم في جزء كبير في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، بعدما تعافى من إصابته بشد في العضلة الضامة، على أن ينتظم بشكل كامل اعتبارا من غد، ليؤكد جاهزيته للمباراة وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وشدد أبوعبلة على أن محمود كهربا انتظم أيضا في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب (مختار التتش) بالجزيرة.

وكان كهربا قد غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، أمس الثلاثاء، بسبب تعرضه لنزلة برد، فضل على أثرها الجهاز الفني عدم مشاركته وحصوله على راحة.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي والحرس الوطني، التي جرت يوم السبت الماضي، انتهت بالتعادل 1 / 1، وهو ما يعني أن التعادل السلبي يكفي الفريق الأحمر للتأهل لمرحلة المجموعات في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 10 ألقاب، من بينها لقب النسختين الأخيرتين للمسابقة القارية.

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