الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوز مثير على النصر

المصدر: رويترز

تأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في ثلاث سنوات بعد فوزه 2-1 على عشرة لاعبين من غريمه المحلي النصر في قبل النهائي في استاد مرسول بالرياض اليوم الخميس.

وسجل موسى ماريجا الهدف الأول للهلال في الدقيقة 17 بتسديدة قوية من مدى قريب بعد تمريرة بينية رائعة من الفرنسي بافتيمبي جوميس وضعت المهاجم المالي في مواجهة وليد عبد الله حارس النصر.

ولعب النصر الشوط الثاني بالكامل بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع علي لاجامي ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف على ماريجا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

ورغم النقص العددي أدرك المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا التعادل للنصر بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية بعد نهاية الاستراحة بخمس دقائق.

ونجح الدولي السعودي سالم الدوسري في إعادة الهلال للمقدمة بتسديدة ساقطة مفاجئة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك عبد الله الذي كان متقدما عن مرماه واكتفى بمتابعة الكرة نحو الشباك في الدقيقة 71.

وسيلتقي الهلال في المباراة النهائية المقررة في 23 نوفمبر تشرين الثاني مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل اللقب ومنافسه المحلي بوهانج ستيلرز غدا الأربعاء باستاد جونجو.

ويُعد الهلال واحدا من أنجح أندية القارة، وفاز باللقب في 1991 و2000 قبل أن يتوج لآخر مرة في 2019، ومن المؤكد سيسعى لحصد لقبه الرابع لكن هذه المرة سيكون بنكهة مختلفة نظرا لأنه تجاوز غريمه المحلي التقليدي في طريقه نحو النهائي.

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