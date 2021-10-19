الخطيب يترشح لرئاسة الأهلي المصري في دورة جديدة

المصدر: د ب أ

أعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، عن تقدمه بالترشح لانتخابات النادي، والتي ستجري يومي 25 و26 من نوفمبر المقبل.

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إنه قرر خوض انتخابات الأهلي على منصب الرئاسة، مشيرا إلى أنه سيبدأ من اليوم في تشكيل القائمة التي سيخوض بها السباق الانتخابي.

وكان الأهلي قد أعلن فتح باب تلقي طلبات الترشيح لدورة جديدة لمجلس الإدارة بدءاً من السبت المقبل ولمدة أسبوع بحيث تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وكان الخطيب قاد مجلس إدارة الأهلي لمدة اربع سنوات بدءاً من ديسمبر عام 2017 وحتي نهاية الدورة الحالية في عام 2021.

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