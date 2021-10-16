الجعايدي يخوض أول اختبار مع الترجي التونسي بدوري الأبطال

المصدر: رويترز

يخوض راضي الجعايدي مدرب الترجي التونسي اختباره الأول مع النادي في بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم عندما يحل الفريق ضيفا على الاتحاد الليبي في جولة الذهاب بدور 32 للمسابقة غدا الأحد.

ويأمل الترجي في تحقيق نتيجة جيدة أمام مضيفه الليبي في بداية مسيرته بأهم مسابقات الأندية الافريقية ودعم فرصه في التأهل للدور المقبل.

ويبدأ الترجي مسيرته في البطولة بمعنويات عالية بعد تتويجه بلقب كاس السوبر التونسي عقب الفوز على الصفاقسي.

وسيعول بطل تونس خمسة أعوام متتالية على خبرته لانتزاع نتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة أمام منافسه الليبي.

وسيفقد الترجي جهود اللاعبين علاء المرزوقي والجزائري إلياس الشتي وأنيس البدري بسبب الإصابة بينما يستعيد جهود محمد علي اليعقوبي ورائد الفادي ولاعب الوسط فوسيني كوليبالي.

وفي المقابل يتطلع الاتحاد الليبي للاستفادة من أفضلية اللعب على أرضه من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام الترجي الفائز باللقب أربع مرات سابقا.

وختم الإتحاد الليبي استعداداته للمواجهة القوية بالتعادل 1-1 مع الزمالك المصري وديا.

ويواجه النجم الساحلي ممثل تونس الثاني في دوري أبطال افريقيا الجيش الرواندي في وقت لاحق اليوم السبت

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