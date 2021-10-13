المغرب ثاني المتأهلين للدور الحاسم في تصفيات المونديال الأفريقية

المصدر: رويترز

سجل منتخب المغرب هدفين في كل شوط ليفوز 4-1 على غينيا في المجموعة التاسعة ويضمن التأهل للدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وحقق المغرب فوزه الرابع على التوالي ليصل إلى 12 نقطة ويعزز تصدره للمجموعة التاسعة، ويضمن الظهور في الدور الحاسم، قبل خوض آخر جولتين، في ظل التقدم بفارق ثماني نقاط عن غينيا بيساو صاحبة المركز الثاني. وتملك غينيا ثلاث نقاط فقط.

وكان من المفترض إقامة هذه المباراة الشهر الماضي في كوناكري قبل تأجيلها بسبب حدوث انقلاب عسكري هناك.

وسجل أيوب الكعبي الهدف الأول بعد متابعة ضربة رأس من ريان مايي في الدقيقة 21، وأدركت غينيا التعادل من نصف ساعة من اللعب بواسطة كاني مامادو بتسديدة من خارج المنطقة أبدلت اتجاهها.

وأصلح سليم أملاح الخطأ الذي ارتكبه في هدف غينيا، وأعاد التقدم للمغرب قبل الاستراحة بأربع دقائق.

وضغط المغرب مع بداية الشوط الثاني، ثم سجل أملاح هدفه الشخصي الثاني لتصبح النتيجة 3-1 في الدقيقة 65.

وأكمل البديل سفيان بوفال الرباعية بركلة خلفية رائعة بعد كرة عرضية من فيصل فجر في الدقيقة 89.

ويتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات العشر إلى الدور الأخير من التصفيات في مارس آذار المقبل، حيث تقام خمس مباريات من جولتين والفائز منها يتأهل مباشرة إلى نهائيات قطر 2022.

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