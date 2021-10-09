الأهلي المصري يحرز لقب البطولة العربية لكرة السلة لأول مرة

المصدر: رويترز

أحرز الأهلي المصري لقب البطولة العربية لكرة السلة لأول مرة بعد الفوز 78-66 على الكويت الكويتي في الإسكندرية اليوم السبت.

وتفوق الكويت 36-35 مع نهاية النصف الأول من المباراة، لكن الأهلي تقدم بنتيجة 63-49 مع نهاية الربع الثالث.

وفي الربع الأخير حافظ الأهلي على التقدم وحسم المواجهة بفضل تألق عدة لاعبين أبرزهم إيهاب أمين والأمريكي مايكل تومسون.

واحتل الزهراء التونسي المركز الثالث، فيما اكتفى الاتحاد السكندري منظم البطولة بالمركز الرابع.

وأقيمت المسابقة بمشاركة 18 فريقا.



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