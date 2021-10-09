الجزائر تكتسح النيجر بـ "سداسية" في تصفيات المونديال

المصدر: د ب أ

اكتسح منتخب الجزائر ضيفه النيجر 6 / 1، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، والتي شهدت أيضا فوز كبير لبوركينا فاسو على جيبوتي بنتيجة 4 / صفر.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، فيما تجمد رصيد النيجر عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي المباراة الأولى، تقدم المنتخب الجزائري عن طريق رياض محرز في الدقيقة 27 قبل أن يضيف سفيان فيغولي الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 50 سجل دانيال سوساه هدف النيجر الوحيد، قبل أن يعود محرز ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 70 سجل زكريا سوليماني لاعب النيجر الهدف الرابع للمنتخب الجزائري بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يتكفل إسلام سليماني بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 76 و88.

وفي المباراة الثانية فاز منتخب بوركينا فاسو برباعية نظيفة على مضيفه منتخب جيبوتي.

وسجل تابسوبا الهدفين الأول والثاني للمنتخب البوركيني في الدقيقتين الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع و48، قبل أن يضيف عيسى كابوري الهدف الثالث في الدقيقة 50، فيما اختتم محمد كوناتي رباعية فريقه في الدقيقة

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