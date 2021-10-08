تونس تعزّز تصدّرها لمجموعتها بتصفيات المونديال بـ "ثلاثية" في موريتانيا

المصدر: د ب أ

عزز المنتخب التونسي صدارته للمجموعة الثانية بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وذلك عقب فوزه على ضيفه الموريتاني 3 / صفر، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب غينيا الاستوائية صاحب المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب موريتانيا الترتيب بدون رصيد من النقاط، ويحتل منتخب زامبيا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وتقدم المنتخب التونسي عن طريق إلياس السخيري في الدقيقة 15، قبل أن يضيف وهبي الخزري الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 85 سجل سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للمنتخب التونسي.

يذكر أن المنتخب التونسي سيواجه نظيره الموريتاني مجددا على أرض الأخير يوم العاشر من الشهر الجاري، فيما يحل منتخب غينيا الاستوائية ضيفا على نظيره الزامبي في اليوم نفسه.

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