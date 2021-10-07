"كاس" يرفض طعن الزمالك ويؤيد إيقاف القيد لفترتين

المصدر: د ب أ

رفضت المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، اليوم الخميس، طلب نادى الزمالك المصري برفع القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليتم تطبيق عقوبة وقف القيد لفترتين علي الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) رفض الكشف عن إسمه إن "الأمر انتهي ولن نستطيع قيد الصفقات الجديدة".

وأضاف أن هناك اجتماع سيعقد بين إدارة النادي والفريق القانوني المكلف بمتابعة الأزمة بقيادة نصر عزام خلال أيام لتحديد الخطوات المقبلة بعد رفض الطعن في محاولة للحصول علي موافقة كاس برفع العقوبة قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأوضح "تقدمنا بطعن قبل أسابيع لكاس احتجاجا على قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) بإيقاف القيد داخل نادى الزمالك لفترتين بالإضافة لغرامة مالية بسبب أزمة اللاعب حسام أشرف الذى وقع لناديين فى وقت واحد".

وتابع "بعد رفض الطعن نحاول قبل غلق باب القيد اليوم تسويق وإعارة اللاعبين الثلاثة الذين تم التعاقد معهم ولن نتمكن من قيدهم وهم عمر كمال عبد الواحد من النادى المصرى وحمدى النقاز العائد لصفوف الفريق بالإضافة للمدافع محمود شبانة من نادى أسوان".

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