العراق يتعادل مع لبنان بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

المصدر: د ب أ

تعادل منتخب العراق بدون أهداف مع ضيفه منتخب لبنان بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها بقطر العام المقبل، كما انتزع المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم صدارة المجموعة الأولى في الدور النهائي عقب فوزه على ضيفه المنتخب السوري 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الثالثة.

وتواجد منتخب لبنان في المركز الرابع بنقطتين، وبفارق هدفين أمام منتخب العراق، الذي يحتل المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط، بينما تذيل المنتخب السوري الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وتقدم المنتخب الكوري الجنوبي بهدف سجله إن بيوم هوانج في الدقيقة 48 وتعادل المنتخب السوري عن طريق عمر خريبين في الدقيقة 84، قبل أن يضيف هيونج مين سونج الهدف الثاني في الدقيقة 89.

ورفع المنتخب الكوري رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب إيران، الذي يحل ضيفا على منتخب الإمارات، صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

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