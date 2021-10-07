بيراميدز يعلن التعاقد مع المغربي وليد الكرتي لمدة ثلاث سنوات

المصدر: د ب أ

أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب المغربي وليد الكرتي، قادما من صفوف نادي الوداد المغربي، ليصبح خامس صفقات النادي الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

وذكر المركز الإعلامي لبيراميدز اليوم الخميس أن اللاعب المغربي وقع لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2024.

وحقق الكرتي /27 عاما/ العديد من البطولات مع الوداد من بينها الدوري المغربي 4 مرات، بجانب لقب لدوري أبطال أفريقيا ولقب آخر للسوبر الأفريقي، كما أنه لاعب دولي في صفوف المنتخب المغربي الأول منذ عام 2014.

ومن المنتظر أن يبدأ الكرتي مشواره مع نادي بيراميدز بعد انتهاء فترة التجمع الدولي الحالية حيث يتواجد اللاعب في صفوف المنتخب المغربي الثاني، وبعدها يصل القاهرة للانتظام في تدريبات فريقه الجديد.



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