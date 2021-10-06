قفشة يغيب عن بداية مشوار الأهلي في دوري أبطال افريقيا

المصدر: رويترز

قال الأهلي حامل لقب دوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم الأربعاء إن لاعب الوسط محمد مجدي (قفشة) سيغيب عن بداية مشوار الفريق في البطولة خلال مواجهة بطل النيجر بعد حصوله على اجازة للاحتفال بزفافه.

وخرج قفشة من قائمة المنتخب المصري الذي يلتقي مع ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

وأضاف النادي في موقعه على الإنترنت أن قفشة شارك في مران اليوم قبل حصوله على راحة بعد موافقة الجهاز الفني منحه اجازة لإتمام زفافه ليغيب عن مواجهة فريق الحرس الوطني في النيجر في وقت لاحق من الشهر الحالي في ذهاب الدور الثاني من البطولة.

ويحمل الأهلي، صاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة بعشرة ألقاب، لقب اخر بطولتين.

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