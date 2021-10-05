محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب المصري ببرج العرب

المصدر: د ب أ

انضم محمد صلاح قائد المنتخب المصري لكرة القدم ونجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفراعنة ببرج العرب بعد وصوله للقاهرة صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم أن صلاح سيشارك مع الفريق في تدريباته المسائية التي ستقام بستاد الجيش ببرج العرب.

وأضاف :"بوصول صلاح تكون قائمة الـ24 لاعبًا المختارين لمباراتي ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقي المؤهلة لكأس العالم، قد اكتملت".

وتابع المصدر :"انضم أمس للفريق كل من محمد النني لاعب الأرسنال الإنجليزي وأحمد حسن (كوكا) لاعب قونيا سبور التركي ومصطفى محمد لاعب جالطة سراي التركي وعمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، وسبقهم في الانضمام أمس الأول أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي".

وكان اللاعبون المحليون الـ18 انتظموا في معسكر الفريق منذ يوم السبت الماضي.

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