وزارة الرياضة السعودية تعلن حضور الجماهير بشكل كامل في مباراتي المنتخب بتصفيات المونديال

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الثلاثاء الموافقة على رفع نسبة الحضور الجماهيري لمباراتي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم القادمتين أمام اليابان والصين إلى مئة بالمئة رغبة في دعم مسيرة المنتخب في مشواره المهم بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وبعد موافقة الجهات المعنيّة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه " تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى مئة بالمئة في المباراتين اللتين سيخوضهما منتخبنا الوطني أمام اليابان بعد غد الخميس ، وأمام الصين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات ذاتها".

وأوضحت :"حضور الجماهير للمباراتين سيكون مقتصرًا فقط على الجماهير الرياضية (فوق 12 عامًا)، والذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في السعودية، وفقًا لما يظهر في حالة المشجع على تطبيق "توكلنا".

واختتمت :" نؤكد على الجماهير الرياضية بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء الدخول والخروج، وطوال فترة تواجدهم في المدرجات، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، حفاظًا على سلامة الجميع".

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