الاتحاد يحسم ديربي جدة ويستعيد صدارة الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

نجح فريق الاتحاد في حسم ديربي جدة لصالحه، بعدما تغلب على غريمه التقليدي الأهلي 2 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وبفضل هذا الفوز نجح الاتحاد في استعادة صدارة ترتيب المسابقة، والتي كانت من نصيب فريق ضمك برصيد 14 نقطة بشكل مؤقت، بعدما تغلب أمس على مضيفه الرائد 2 / صفر.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة بفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الأهلي عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر، وهو الذي لم يحقق أي فوز في نسخة الموسم الحالي منذ انطلاقه.

وتقدم الاتحاد عن طريق حمدان الشمراني في الدقيقة 50، قبل أن يسجل المصري أحمد حجازي الهدف الثاني في الدقيقة 80.



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