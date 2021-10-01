الشباب يقلب الطاولة على الفيحاء في الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

قلب الشباب تأخره بهدف أمام ضيفه الفيحاء إلى فوز 2 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وتقدم الفيحاء عن طريق رامون لوبيز في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك كارلوس جونيور التعادل للشباب في الديقة 23.

وفي الدقيقة 27 سجل أحمد شراحيلي الهدف الثاني للشباب.

ورفع الشباب، الذي حقق الفوز الأول بعد تعادلين أمام ضمك والهلال على الترتيب، رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند عشر نقاط في المركز السادس.

وضمن منافسات المرحلة ذاتها، تعادل الفيصلي مع الباطن 2 / 2.

وتقدم الباطن عن طريق يوسف الشمري في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك جوليو تافاريس التعادل للفيصلي في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 66 أضاف مسعود الربيعي الهدف الثاني للباطن، غير أن خالد الكعبي نجح في إدراك التعادل مجددا للفيصلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الفيصلي رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر، بفارق الأهداف خلف الحزم والشباب والفتح، فيما يحتل الباطن المركز الثالث عشر برصيد ست نقاط.

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