استبعاد شريف وقفشة من قائمة المنتخب المصري في مواجهتي ليبيا

المصدر: رويترز

استبعد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي (قفشة) بشكل مفاجئ قبل مواجهتي ليبيا بتصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وجاء استبعاد شريف بعد يوم واحد من تسجيله هدفين خلال الفوز 2-صفر على ليبيريا في لقاء ودي بمشاركة قفشة، في أول مباراة تحت قيادة كيروش، بينما فضل الاعتماد على أحمد حسن (كوكا) ومصطفى محمد.

وغاب الثلاثي المحترف خارج مصر أحمد ياسر ريان وسام مرسي وكريم حافظ عن التشكيلة النهائية بعد اختيارهم في قائمة مبدئية.

كما خرج من التشكيلة مصطفى فتحي جناح الزمالك وأحمد سمير ومهند لاشين من طلائع الجيش وعلي جبر وأحمد توفيق ثنائي دفاع بيراميدز.

وعاد المخضرم أحمد فتحي الظهير الأيمن لبيراميدز للتشكيلة بعد غياب طويل بجانب مدافع الأهلي ياسر إبراهيم.

وستلتقي مصر مع ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم في الثامن و11 من الشهر الجاري.

وتتصدر ليبيا المجموعة برصيد ست نقاط مقابل أربع نقاط لمصر ونقطة واحدة للجابون بينما تتذيل أنجولا الترتيب بدون نقاط.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى الدور الأخير للتصفيات ويشمل مواجهة حاسمة يتأهل الفائز منها إلى النهائيات في قطر العام المقبل.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد بسام.

مدافعون: أحمد فتوح وأيمن أشرف ومحمود حمدي (الونش) وياسر إبراهيم وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأكرم توفيق وأحمد فتحي.

لاعبو الوسط: محمد النني وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي وإبراهيم عادل وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد سيد (زيزو).

مهاجمون: محمد صلاح وعمر مرموش وأحمد حسن (كوكا) ومصطفى محمد.

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