كارتيرون: نحترم توسكر الكيني وهدفنا التأهل لمجموعات أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك المصري، على أهمية مباراة فريقه أمام مضيفه توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والمقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري.

وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الجمعة، إنه لا بد من احترام فريق توسكر الكيني في مواجهتي الذهاب والإياب، من أجل حسم التأهل لدور المجموعات.

وأضاف أنه يدرس الفريق المنافس في الفترة الحالية من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لاستغلالها في المباراة المقبلة لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب.

وأوضح أن فريقه لن يتهاون أمام المنافس وسيلعب بجدية وتركيز للعودة من كينيا بنتيجة إيجابية.

وكان الزمالك قد حقق لقب الدوري المصري في الموسم الماضي، وذلك للمرة رقم 13 في تاريخه.

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