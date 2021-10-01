ضمك يتصدر الدوري السعودي والهلال يتعثر أمام الحزم

المصدر: رويترز

سجل المغربي محمد (موحا) الخادفي هدفا من ركلة جزاء ليدرك التعادل لفريقه الحزم 1-1 مع ضيفه الهلال ويحرمه من تقاسم صدارة الدوري السعودي للمحترفين مع ضمك أمس الخميس.

وأحرز ضمك هدفين متأخرين ليفوز 2-صفر على مضيفه الرائد ويتصدر المسابقة، بينما سجل أندرسون تاليسكا هدفين في فوز النصر 3-1 على مضيفه أبها.

وسجل بافتيمبي جوميس هدف الهلال في الدقيقة 57 بتسديدة مباشرة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من ناصر الدوسري، لكن موحا أدرك التعادل للحزم في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

ورفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة من ست مباريات في المركز الرابع بعد تعادله الثالث، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن الحزم الذي خاض سبع مباريات ويحتل المركز الثامن.

وسجل الأرجنتيني إيميليو زيلايا الهدف الأول لضمك قبل أربع دقائق من النهاية عبر ركلة جزاء وضاعف فيليب أوجوستو النتيجة عندما استغل خطأ للمغربي محمد فوزير وخطف الكرة منه في وسط الملعب ليطلق تسديدة ساقطة من مدى بعيد في المرمى من فوق رأس حارس الرائد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع ضمك رصيده إلى 14 نقطة من سبع مباريات في الصدارة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز الخامس.

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث من ست مباريات، مقابل أربع نقاط لأبها من سبع مباريات في المركز قبل الأخير.

وافتتح البرازيلي تاليسكا أهداف النصر في الدقيقة 18 بتسديدة متقنة من عند حدود منطقة الجزاء.

وضاعف النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء أيضا ليحرز هدفه الخامس في البطولة حتى الآن.

ولعب أبها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 بعد طرد صالح العمري، قبل أن يقلص أمين عطوشي الفارق للفريق في الدقيقة 75 بضربة رأس، لكنه حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأحرز المهاجم الكاميروني فينسن أبو بكر الهدف الثالث للنصر في الدقيقة قبل الأخيرة بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر فيليب كيش ركلة جزاء للاتفاق في الدقيقة 14 تصدى لها حارس الفتح ماكسيم كوفال، وألغى الحكم هدفا للاعب ذاته في الشوط الثاني بداعي التسلل بعد الاستعانة بتقنية الفيديو لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ورفع الاتفاق رصيده إلى سبع نقاط في المركز العاشر، مقابل تسع نقاط للفتح في المركز السابع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز