الوداد يستعيد صدارة الدوري المغربي بفوز على برشيد

المصدر: د ب أ

واصل الوداد البيضاوي انطلاقته الجيدة ببطولة دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، عقب فوزه المثير 3 / 2 على ضيفه يوسفية برشيد أمس الأربعاء في المرحلة الرابعة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوزأولمبيك أسفي 1 / صفر على مضيفه الفتح الرباطي، وتعادل الدفاع الحسني الجديدي بدون أهداف مع ضيفه الجيش الملكي.

وارتفع رصيد الوداد إلى 12 نقطة، ليعود لصدارة المسابقة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، حيث يتفوق بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الرجاء، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، تجمد رصيد يوسفية برشيد، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، عند 4 نقاط في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وبادر الوداد بالتقدم عن طريق يحيى جبران في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، لكن معاد فكاك تعادل لبرشيد في الدقيقة 24.

وأعاد وليد الكرتي التقدم للوداد مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 41، غير أن برشية أدرك التعادل عن طريق كريم الهاشمي في الدقيقة 64.

ولم يهنأ يوسفية برشيد بالتعادل كثيرا، بعدما سجل الكونغولي جي مبينزا الهدف الثالث للوداد في الدقيقة 71، ليمنح النقاط الثلاث لحامل اللقب.

وأوقف الجيش الملكي البداية المثالية لمضيفه الدفاع الحسني في الموسم الحالي، بعدما تعادل معه بدون أهداف.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بحصد نقطة وحيدة.

وظل الدفاع الحسني، الذي أضاع أول نقطتين في مسيرته بالمسابقة هذا الموسم، في المركز الثالث بترتيب البطولة برصيد 10 نقاط، في حين رفع الجيش الملكي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن.

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