عمرو السولية: لا أفكر في شارة قيادة المنتخب المصري والفوز على ليبيا ضروري

المصدر: د ب أ

أكد عمرو السولية، لاعب وسط المنتخب المصري والنادي الأهلي، أنه لا يفكر مطلقا في إمكانية ارتداء شارة قيادة المنتخب، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للفريق هو صاحب القرار في ذلك الأمر.

وأضاف السولية في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش هو المسؤول الأول والأخير عن هذا الأمر، بمنح الشارة له أو لمحمد صلاح نجم الفريق وهداف ليفربول الإنجليزي مثلما تردد.

وتابع السولية أن منتخب بلاده لديه مواجهتان في غاية الأهمية أمام نظيره الليبي في تشرين أول / أكتوبر المقبل، حيث شدد على ضرورة الفوز بهما لتصدر المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين خلف المنتخب الليبي متصدر الترتيب في المجموعة التي تضم كذلك منتخبي الجابون وأنجولا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز