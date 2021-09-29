الرجاء ينفرد بصدارة الدوري المغربي بفوز على طنجة

المصدر: د ب أ

انفرد فريق الرجاء بصدارة الدوري المغربي لكرة القدم بفوزه على مضيفه اتحاد طنجة 1 /صفر أمس الثلاثاء في المرحلة الرابعة التي شهدت فوز مولودية وجدة على المغرب الفاسي 2 /1.

ويدين الرجاء بالفضل في هذا الفوز لمحمود بنحليب الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 19.

وحقق الرجاء فوزه الرابع على التوالي ليتصدر جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه الوداد والشباب الرياضي السالمي والدفاع الحسني الجديدي.

وتقدم مولودية وجدة للمركز الخامس بعدما فاز بعشرة لاعبين على ضيفه المغربي الفاسي بهدفين لهدف.

وتقدم مولودية وجدة بهدفين حملا توقيع زكرياء بحرو ونبيل الجعدي في الدقيقتين 66 و68.

وتعرض يانيس مراح لاعب مولودية وجدة للطرد في الدقيقة 75 ليسجل بعدها محمد الفقيه الهدف الوحيد للمغرب الفاسي من ضربة جزاء.

وحقق مولودية وجدة فوزه الأول ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد المغرب الفاسي عند نقطتين في المركز الرابع عشر.

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