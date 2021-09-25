الاتحاد المتصدر يتعثر أمام التعاون متذيل الترتيب بالدوري السعودي

المصدر: رويترز

أهدر الاتحاد تقدمه ليتعادل 1-1 مع التعاون متذيل الترتيب اليوم الجمعة وأصبح مهددا بفقدان صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وضع البرازيلي رومارينيو الاتحاد في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

وانتزع المدافع البرازيلي إياجو دوس سانتوس التعادل من ضربة رأس قوية قبل 16 دقيقة على النهاية.

ويبقى الاتحاد في الصدارة برصيد 13 نقطة من ست مباريات بفارق نقطتين عن الهلال حامل اللقب الذي تتبقى له مباراة مؤجلة مع الفيحاء يوم الثلاثاء.

ويقبع التعاون في المركز الأخير بثلاث نقاط وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن.

وفي وقت سابق تغلب ضمك 3-1 على أبها ليصعد للمركز الثالث بفارق نقطتين عن القمة.

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