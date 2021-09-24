وفاة رشيد دالي مهاجم منتخب الجزائر السابق

المصدر: د ب أ

نعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الجمعة، رشيد دالي، المهاجم السابق للمنتخب الأول، ونادي شبيبة القبائل، الذي توفي عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وتقدم رئيس وأعضاء الاتحاد بتعازيهم لعائلة الراحل دالي، وأقربائه ولناديي شبيبة بجاية وشبيبة القبائل.

وحمل دالي، قميص المنتخب الجزائري 29 مرة، سجل فيها 12 هدفا. كما دافع عن ألوان نادي شبيبة بجاية قبل أن يلتحق بصفوف نادي شبيبة القبائل الذي صنع معه الأمجاد حيث توج معه بلقب الدوري الجزائري 3 مرات، ومرة واحدة بلقب كأس الجزائر.



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