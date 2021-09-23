الهلال يتعادل مع الشباب ويخفق في استعادة صدارة الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

أخفق الهلال في استعادة صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2 / 2 مع مضيفه الشباب اليوم الخميس في قمة مباريات المرحلة السادسة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز الفيحاء 2 / صفر على ضيفه الأهلي، والنصر على ضيفه الباطن 1 / صفر، والطائي على ضيفه الاتفاق 5 / 2.

واتسمت المواجهة بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح الشباب التسجيل مبكرا عن طريق نجمه النيجيري المخضرم إوديون إيجالو في الدقيقة الثانية، لكن الهداف الفرنسي المحنك بافيتيمبي جوميس منح التعادل للهلال في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، عاد الشباب للتقدم، بعدما أحرز هتان باهبري الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 61، غير أن علي آل بليهي سرعان ما أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 70.

وحاول الفريقان خطف هدف الفوز خلال الوقت المتبقي من المباراة، لكن دون جدوى، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.

بتلك النتيجة، أصبح الهلال، المتوج باللقب في الموسمين الماضيين، في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين، بفارق نقطة خلف الاتحاد (المتصدر).

في المقابل، رفع الشباب، الذي حقق فوزا وحيدا و3 تعادلات وخسارتين خلال الموسم الحالي، رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع.

وضاعف الفيحاء من جراح ضيفه الأهلي بالبطولة، بعدما تغلب عليه 2 / صفر في وقت سابق اليوم.

وتجمد رصيد الأهلي، الذي عجز عن تحقيق أي فوز في المسابقة خلال المراحل الست الأولى للموسم الحالي، عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما ارتفع رصيد الفيحاء، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخسارة وحيدة، إلى 10 نقاط، ليصبح في المركز الثالث.

وجاء هدفا الفيحاء عن طريق الثنائي البرازيلي رامون لوبيز وريكاردو ريلر في الدقيقتين 60 و68 على الترتيب، ليعود الفريق لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلة الماضية بخسارته 1 / 2 أمام مضيفه الفيصلي يوم الخميس الماضي.

من جانبه، استفاق النصر من صدمة خسارته 1 / 3 أمام ضيفه اتحاد جدة في المرحلة الماضية، وذلك عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه الباطن.

وارتفع رصيد النصر إلى 9 نقاط في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد الباطن عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

وارتدى البرازيلي أندرسون تاليسكا ثوب الإجادة في المباراة، بعدما أحرز هدف النصر الوحيد في الدقيقة 34، ليعيد البسمة إلى جماهير الفريق التي شعرت بالإحباط عقب الخسارة أمام الاتحاد يوم السبت الماضي.

واقتنص الطائي انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم، عقب فوزه المثير 4 / 2 على ضيفه الاتفاق، ليودع قاع الترتيب.

وتقدم الطائي للمركز الرابع عشر مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الاتفاق، الذي حصل على ثلاث نقاط فقط في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، عند ست نقاط في المركز العاشر مؤقتا.

وبادر الاتفاق بالتسجيل عن طريق لاعبه البرازيلي سوزا في الدقيقة 21، لكن عبدالعزيز الحرابي سرعان ما أدرك التعادل للطائي في الدقيقة 28.

وأضاف سيفاس ماليلي الهدف الثاني للطائي في الدقيقة 34، غير أن سوزا عاد لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 / 2.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني للقاء، بعدما أحرز مارسيلو فيريرا الهدف الثالث للطائي في الدقيقة 66، قبل أن يقضي ماليلي على آمال الاتفاق في إدراك التعادل على الأقل بإحرازه الهدف الرابع للطائي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 77.



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