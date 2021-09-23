شباب بلوزداد الجزائري يعين البرازيلي باكيتا مدربا له

المصدر: د ب أ

أعلن نادي شباب بلوزداد، حامل لقب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا.

وذكر بلوزداد في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن المديرية الفنية للنادي وعلى رأسها حسين ياحي، حسمت صفقة باكيتا، الذي وقع على عقده مع الفريق على أن يحل بالجزائر الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير.

ولم يعلن النادي الجزائري مدة العقد الذي يربطه مع باكيتا، ولا الأهداف التي تم الاتفاق بشأنها معه.

يذكر أن باكيتا /63 عاما/، درب منتخبي السعودية وليبيا، والعديد من الأندية العربية كالهلال السعودي، والغرافة والريان القطريين، والشباب الإماراتي والزمالك المصري والشرطة العراقي.

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