بيراميدز يعلن ضم محمود صابر لاعب النجوم بشكل نهائي

المصدر: د ب أ

أكمل نادي بيراميدز المصري لكرة القدم تعاقده مع محمود صابر لاعب نادي النجوم بشكل نهائي بعد الاتفاق على الأمور المالية.

وذكر المركز الإعلامي لبيراميدز اليوم الخميس أن إدارة النادي قررت تحويل عقد محمود صابر من إعارة إلى شراء نهائي بالاتفاق مع نادي النجوم، حيث وقع اللاعب الشاب عقدا مدته 5 سنوات قادمة مع بيراميدز في ظل المستوى الرائع الذي قدمه خلال الموسم الماضي مع الفريق.

ولعب محمود صابر "20 عاما" مع منتخب الشباب المصري، ورغم مشاركته في 8 مباريات بالدوري بقميص بيراميدز إلا أنه سجل خلالها هدفين وصنع خمسة أهداف أخرى كما شارك في مباراة بكأس الكونفيدرالية، ويعتبر من أهم العناصر التي تمثل مستقبل النادي خلال السنوات المقبلة.

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