الأهلي المصري يخصم 300 ألف جنيه من كل لاعب بعد خسارة السوبر المحلي

المصدر: د ب أ

قررت إدارة النادي الأهلي المصري خصم 300 ألف جنيه (نحو 20 ألف دولار) من كل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الثلاثاء.

وقال الأهلي في بيان رسمي :"انطلاقا من ثوابت النادي، وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره، قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم، خصم مبلغ 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلها من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم. وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر، الذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي".

وأضاف: "كما قرر اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه، لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره".

وخسر الأهلي بركلات الترجيح أمام طلائع الجيش، الذي توج بأول لقب في تاريخه، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

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