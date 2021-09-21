إلغاء المظاهر الاحتفالية في كأس السوبر المصري حدادا على وفاة المشير طنطاوي

المصدر: د ب أ

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد إلغاء أي مظاهر احتفالية خلال مباراة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء بين الأهلي وطلائع الجيش في استاد الجيش ببرج العرب، وذلك حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، الذي فارق الحياة في وقت سابق اليوم.

وذكر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء أن المراسم سوف تقتصر على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفريقين، كما تقرر وقوف الفريقين دقيقة حداد قبل بدء المباراة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نعى المشير محمد حسين طنطاوي، وذكر عبر صفحته :"ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر الجميل."

وأضاف :"والاتحاد المصري لكرة القدم إذ ينعي الفقيد الكبير يستلهم من سيرته مآثره الخالدة في حب الوطن وبذل كل غال في سبيله وتشجيعه للرياضة المصرية وكرة القدم وقد كان أحد داعميها وسببا في نهضتها وتفوقها."

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