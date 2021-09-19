الدفاع الجديدي يفوز على حسنية أغادير ويتقدم لصدارة الدوري المغربي

المصدر: رويترز

فاز الدفاع الحسني الجديدي بعشرة لاعبين 2-1 على ضيفه حسنية أغادير اليوم السبت ليتقدم إلى صدارة دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

ورفع الدفاع الجديدي رصيده إلى ست نقاط من مباراتين بينما توقف رصيد حسنية أغادير عند ثلاث نقاط.

ومنح المهاجم زكريا حدراف التقدم لصاحب الأرض من وضع انفراد عند مرور نصف ساعة بعد تمريرة من أيوب الكعداوي.

وبدا أن حسنية أغادير أدرك التعادل بعد أربع دقائق عبر ياسين الذهبي لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي وجود خطأ قبل ذلك.

وأضاف شعيب المفتول الهدف الثاني للدفاع الجديدي في الدقيقة 57 بعد تمريرة عرضية من حدراف.

وأكمل الدفاع الجديدي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد الجعواني لحصوله على إنذارين في الدقيقة 61.

ومهد حسنية أغادير الطريق أمام نهاية مثيرة عندما قلص كريم ايت محمد الفارق في الدقيقة 82 من ركلة جزاء لكن الدفاع الجديدي صمد ليخرج فائزا.

وأحرز أكسل مايي هدفا بعد خمس دقائق لكن اتحاد طنجة اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه شباب المحمدية الذي هز الشباك بواسطة المهاجم حمزة الواسطي في بداية الشوط الثاني.

ورفع شباب المحمدية رصيده إلى أربع نقاط فيما حصل اتحاد طنجة على أول نقطة هذا الموسم.



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